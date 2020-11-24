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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’deki altyapı projesinde imalatlar tamamlandı

İHA

Gebze’deki altyapı projesinde imalatlar tamamlandı

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gebze'de gerçekleştirilen içme suyu altyapı projesindeki tüm imalatlar tamamlandı.
Gebze ilçesindeki birçok büyük yatırımı tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızalara son vermek için ve gelecekteki nüfus yoğunluğunu dikkate alarak içme suyu hattını yeniledi. Toplamda 4 bin 580 metre uzunluğundaki proje dahilindeki üç etap tamamlandı. Çelik borulardan imalatı yapılan yeni içme suyu hattı yakın zamanda devreye alınacak. Yaklaşık 20 milyonluk altyapı projesi ile Gebze’de yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçildi.
Altyapı çalışması kapsamında tüm imalatları bitiren İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, bağlantı çalışması ile hattı devreye alarak vatandaşların hizmetine sunacak. Proje kapsamındaki birinci etapta ekonomik ömrünü tamamlayan bin 200 milimetrelik CTP ana isale hattının yerine daha büyük olan bin 321 milimetrelik bin 480 metre uzunluğunda çelik boru ile deplase işlemi tamamlandı.
İçme suyu alt yapı çalışması ile Gaziler Dağına inşa edilen 20 bin metreküplük ikinci içme suyu deposu sisteme entegre edilerek Gebze İnönü, Gaziler, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları ile Çayırova ilçesi İnönü ve Emek mahallelerinde yaşanabilecek muhtemel su kesintilerinin önüne geçilmiş oldu. 980 metre uzunluğundaki ikinci etap çalışmaları kapsamında ise Güzeller Mahallesi, Gençlik Caddesi 1001 Sokak Namık Kemal Caddesi Bahar Caddesi güzergahındaki altyapı çalışması yapıldı.
İkinci etap ile eş zamanlı başlayan ve hummalı bir şekilde devam eden üçüncü etap alt yapı çalışması 2 bin 210 metre uzunluğundaki güzergah üzerinde gerçekleşti. Üçüncü etap Gaziler Mahallesi, Gaziler Su Deposu 1794 Sokak ile Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallesi, Kavak Caddesi 1046/1 Sokak 1046/2 Sokak Yeni Bağdat Caddesi 1123 Sokak 1120 Sokak Kışla Caddesi İlyasbey Caddesi güzergâhını içeriyor. İSU ekipleri Sultan Orhan, Arapçeşme ve Kirazpınar mahallelerin besleyen 220 metre uzunluğundaki çelik boru alt yapı imalatını tamamlayarak hattı daha önce devreye almıştı. Gebze Gaziler Dağında bulunan 20 bin ve 15 bin metreküplük iki deponun, çıkış hattı olan 780 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. İSU ekipleri üçüncü etap kapsamında Gebze ilçe merkezi içerisindeki cadde ve sokaklarda hummalı çalışmalar gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nce planlanan tüm etapların tamamlanması sonucunda Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’ni besleyen bin 200 milimetrelik CTP ana isale hattı tamamen iptal edilerek yenilenen 4 bin 580 metre uzunluğunda çelik boru ile uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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