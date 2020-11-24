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Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı

İHA

Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 23 Kasım tarihinde İzmit ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir hafif ticari araç içerisinde yapılan aramada, tarihi Tevrat ve İncil olduğu değerlendirilen 7 adet kitap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarma İl Komutanlığı’nda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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