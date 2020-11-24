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Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi

DHA

Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi


Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi kadın ve çocuk spor merkezine verildi. PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ile aynı araçta bulunan ve daha sonra Darıca'ya tayini çıkan matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, "En son 2016 yılındaki Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlamıştık, o yıl ilk ve sondu. Bizim için ve ülke için çok büyük kayıp, bundan sonraki amacımız, nice Aybükeler yetiştirebilmek" dedi.
Darıca Belediye Meclisi kararıyla Sırasöğütler Mahallesi'nde yalnızca kadın ve çocukların gidebildiği tesise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi adı verildi. Açılışa katılan, PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ile aynı arabada bulunan ve daha sonra Darıca'ya tayini çıkan matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, "En son 2016 yılındaki Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlamıştık, o yıl ilk ve sondu. Sayın belediye başkanımız bu projeden bahsettiğinde ben kendi adıma çok mutlu oldum. Özel günler çok zor geçiyor. Bizim için ve ülke için çok büyük kayıp, bundan sonraki amacımız, nice Aybükeler yetiştirebilmek" dedi.
Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sırasında vurulmasıyla ilgili olarak, o anı hatırlamak istemediğini ve kendisi için zor bir an olduğunu belirten Tuğçe Topaloğlu, "Karneleri dağıttık, aynı arabaya 5 arkadaş bindik. Aybüke hemen yanımda oturuyordu zaten, o kadar kısa bir an, bize sorarsanız dakikalar sürdü. Aslında sonradan izlediğimizde saniyeler sürüyor, çok zordu, bir anda ortalık karıştı ve silah sesleri duyduğumda da o an unutulamazdı. Orada kaybetmiştik zaten, bizim için çok zordu, bunları böyle anlatmak istemiyorum" diye konuştu.
`SADECE KALEMLERİ VE KOCAMAN YÜREKLERİ VARDI´
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara tesise şehit öğretmenin adının verilmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Şehit Aybüke öğretmenle birlikte diğer öğretmenlerimiz çocuklara faydalı olabilmek için mücadele edip, görevlerini yapıyorlardı. Ellerinde ne silahları ne tankları ne de tüfekleri vardı, sadece kalemleri ve kocaman yürekleri vardı. Milletimize kin kusan grupların, hain terör örgütlerinin en sevmediği mesleğin ilim ve irfan olması ama bu yapılanlar ben inanıyorum ki öğretmenlerimizi, milletimizi yıldıramayacak ve onlar Aybüke öğretmenimizin izinden gitmeye devam edecekler" dedi.
`ARKADA BİNLERCE AYBÜKELERİMİZ VAR´
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Burada açtığımız tesisimizde şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini vererek adını ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle kadın olması nedeniyle tesisimizi hanımefendilere bugün hizmete açtık, inşallah pandemiden sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Aybüke hocamıza tekrar Allah rahmet eylesin. 2017 yılında Batman Kozluk'ta hunharca şehit edildi ama şunu bilsinler ki bu memleketin Aybükeleri bitmez, bitmeyecektir de Allah'ın izniyle binlerce Aybükelerimiz daha arkada var. Olayı bir seferberlik görevi gibi bilen eğitim camiasının fedakar öğretmenlerini ben bir kez daha şükranla, minnetle anıyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-11-24 16:30:48

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