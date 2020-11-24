Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu Palu ailesi yeniden hakim karşısında Tuncer Ustael’den ilginç savunma: “Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu Palu ailesi yeniden hakim karşısında Tuncer Ustael’den ilginç savunma: “Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim”

İHA

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu Palu ailesi yeniden hakim karşısında Tuncer Ustael’den ilginç savunma: “Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim”

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, “Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim” dedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli. 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına, ‘başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’e, ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 1 yıl 6' şar ay Fatih Palu ise ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Palu ailesi tekrardan hakim karşısında
Verilen karar, Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozuldu. Sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine ustael, Hava Palu, İsa Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

“Her sanık yönünden durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir”
Daha önce görülen davada sanıkları savunan Avukat Alper Bayraktar, duruşmada yaptığı savunmada, “Biz sanık İsa Palu’nun müdafiliğine devam edeceğiz. Diğer sanıklar ve Fatih Palu’nun müdafiliğinden çekiliyoruz. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım. Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur. Bu durumda yargının önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Zira menfaat çakışmasının kabulü halinde her sanık yönünden durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tanıkların sorguya çekilmesi gerekir. Bu nedenle biz yargılanmanın tekrarlanmasını, tüm sanık ve tanıkların tekrar dinlenmesini talep ediyoruz” diyerek İsa Palu’nun tahliyesini talep etti.

“Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim”
Daha sonra duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, “Onca öldürülen çocuk, bebek ve hayvanların hakkını aradım. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Hocalık yapmış değilim iftira atıyorlar. Ben ne Meryem’i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem’in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim. Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendilerini sahilde gördüm. Meryem’in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim” dedi.

Duruşma ertelendi
Savunma yapan diğer sanıklar da kendilerinin suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklar, Hava Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu’ya ayrı ayrı avukat tayini edilmesi konusunda işlem yapılmasına, Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine ustael, Hava Palu, İsa Palu’nun tutukluluk hallerine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükgöz Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü ...
Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor ...
İzmit Halk Dansları eğitimi online olarak sürüyor
YEREL HABERLER İzmit Halk Dansları eğitimi online olarak sürüyor
Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele ...
Körfez’de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Körfez’de Öğretmenler Günü kutlandı
İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye ...
Koronavirüsten ölen emekli öğretmenin ailesini ziyaret
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen emekli öğretmenin ailesini ...
Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda yanında olan meslektaşı o anları anlattı Duygu dolu anlar yaşayan öğretmen Tuğçe Topaloğlu: "O kadar kısa bir an ki, bize sorsanız dakikalar sürdü" "Silah sesleri durduğunda da onu muhtemelen orada kaybetmiştik. Bizim için çok zordu” Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Kocaeli'de spor tesisinde yaşayacak
YEREL HABERLER Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda yanında ...
Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi İşçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin ...
Başkan Hürriyet'ten küçük Berkay’a pasta sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet'ten küçük Berkay’a pasta sürprizi
Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ...
Abdülkadir Yılmaz: "Saffet Sancaklı’ya olan borcumuzun bitme şansı yok" Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz: "Saffet Sancaklı, Kocaelispor’un dolar üzerinden borcunu sürekli güncelletiyor" "Kocaelispor’un borcu dolar arttıkça artıyor"
YEREL HABERLER Abdülkadir Yılmaz: "Saffet Sancaklı’ya olan ...
Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz
YEREL HABERLER Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz ...
Gebze’deki altyapı projesinde imalatlar tamamlandı
YEREL HABERLER Gebze’deki altyapı projesinde imalatlar tamamlandı
Kocaeli’de “torbacı” operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’de “torbacı” operasyonu: 9 tutuklama
Güvenli yolculuk için Akçaray’a gece gündüz bakım
YEREL HABERLER Güvenli yolculuk için Akçaray’a gece gündüz bakım
Kocaeli itfaiyesine kurtarma malzemesi desteği yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli itfaiyesine kurtarma malzemesi desteği ...
Nuh Çimonto okullarında görev yapan öğretmenlerden anlamlı klip Öğretmenler meslektaşlarının Öğretmenler Gününü özel kliple kutladı
YEREL HABERLER Nuh Çimonto okullarında görev yapan öğretmenlerden ...
Büyükşehir sağlık çalışanlarına meyve desteği veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sağlık çalışanlarına meyve desteği veriyor
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Motoru tutuşan otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Motoru tutuşan otomobili kül olmaktan itfaiye ...
Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara ...
Kocaeli’de minibüs ile otomobil çarpıştı Şoka giren sürücüyü vatandaşlar sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kocaeli’de minibüs ile otomobil çarpıştı Şoka giren ...
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar Koruyucu tulumları içerisinde terden sırılsıklam oluyorlar Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı: “Bizleri de düşünün” Hastana başhekiminden dikkat çeken sözler: “Arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar”
YEREL HABERLER İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X