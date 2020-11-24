Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı



Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de 12 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu. Palu ailesinin 6 üyesi bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Anne ve kızına ulaşılamaması nedeniyle kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın 13 Şubat'ta görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael´e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi.

KARAR, YARGILAMADAKİ USUL HATASI NEDENİYLE BOZULDU

Bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, Kocaeli 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

AVUKAT YARGILAMANIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ

Davanın yeniden görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu ve Hava Palu ile tutuksuz sanık Fatih Palu hazır bulundu. Mahkemede sanıklar Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatlığını aynı anda üstlenen Avukat Alper Bayrak söz alarak, "Sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğim. Diğer sanıkların müdafiliğinden çekiliyorum. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım. Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur. Bu durumda yargılamanın önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Yargılamanın tekrarlanmasını, tüm sanık ve tanıkların tekrar dinlenilmesini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim İsa Palu'nun tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Daha sonra mahkeme tarafından söz verilen tüm sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti Hava Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu'ya müdafi tayin edilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Ocak tarihine erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2020-11-24 17:20:40



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