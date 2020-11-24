Eşini ve kızını ölümden kurtardı 

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Hasan Acar (79) evde çıkan yangında mahsur kalan eşi ve kızını kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Gonca Sokak´ta Acar ailesine ait evin oturma odasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Odayı dumanlar kaplarken, dışarıda bulunan Hasan Acar evden yükselen dumanları fark etti. Eve giren Hasan Acar, eşi Hacesten (78) ve yatalak olan kızı Fatma Acar´ı (60) evden çıkararak kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hasan Acar ise yangından kurtardığı kızını kucağına alarak bahçede sandalyeye oturtarak üzerine battaniye ile örttü. Yangında ev hasar görürken, tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-11-24 23:28:32



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