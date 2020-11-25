Motosiklete çarpıp, 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, otomobilin hızla çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi, havaya fırlayarak, yola düştü. Otomobil sürücüsü, kaza yerinden kaçarken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, otomobil, karşı yönden gelen motosiklete hızla çarptı. Motosiklette bulunan Cengizhan B. ve Mahmut B., çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak, yola düştü. Otomobil sürücüsü, kısa süre kaza yerinde durduktan sonra kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Cengizhan B. ve Mahmut B.´yi hastaneye kaldırdı. İkili, tedaviye alınırken, polis de plakası belirlenemeyen otomobil ile sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-11-25 11:17:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.