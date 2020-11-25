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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İHA

Gebze’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Gebze Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor.
Gebze Belediyesi, Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Covid19 virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak, halkın yoğun olarak kullandığı halk otobüs ve midibüslerinde dezenfekte çalışması yaptı. Halk otobüslerini, özel olarak hazırlanmış solüsyonla düzenli olarak dezenfekte eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Marmaray Gebze istasyonunu da dezenfekte ediyor.

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