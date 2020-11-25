GEBZESEM’de hummalı çalışma

Gebze’de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde imalatlar tüm hızı ile sürüyor.

Gebze’nin Hacı Halil Mahallesi’nde inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) zemin seramik, otopark zemin betonu, asma tavan, elektrik ve mekanik işleri, kenet ve taş cephe imalatları ile iç kısımdaki bazı bölümlerde sıva çalışması sürüyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında dış cephenin cam montajları bu ayın başında bitirildi. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak. Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 105’i kapalı, 29’u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık açık otopark yapılacak.

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