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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için erişilebilirlik projesi başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için erişilebilirlik projesini başlattı.
Pandemi süreci nedeniyle risk grubunda yer alan ve kendi sağlıkları için yaşamları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Proje ile bireylerin risk altındaki bireylerin evlerinde önlemler alınarak düşmelerinin önüne geçilmesi, bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılması sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek Programı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında başlatılan projede, risk gurubundaki vatandaşların evlerine sosyal çalışmacı ve inşaat teknikeri gönderiliyor. Evde gerekli kontrolleri yapan ekipler vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için gerekli tespitleri yapıyor. Ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları gideriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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