Teknede 11,5 kilo eroin ele geçirildi; 8 kişi gözaltında

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Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, teknede polis ekiplerince yapılan aramada 11 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Eskihisar´da gemilere malzeme taşınan teknede arama yaptı. Teknede 11 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis, 8 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK

2020-11-25 15:03:59



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