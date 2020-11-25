Başkan Hürriyet, filyasyon ekibini ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek filyasyon ekibine kolaylıklar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi başlangıcından itibaren sağlıkçılarla yakından ilgilenmeye ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Hürriyet bu kapsamda İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, doktor ve sağlıkçılardan oluşan filyasyon ekibine kolaylıklar diledi. Ziyareti sırasında Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık Eşlik etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, aylardır sürdürdükleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kendisini karşılayan İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy’a bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Hürriyet, ihtiyaçların acil olarak karşılanacağını belirterek İzmit Belediyesi tarafından üretilen kolonya, dezenfektan ve maskeleri takdim etti.

Aylardır sürdürdükleri mücadeleleri için filyasyon ekibine teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Mart ayından bu yana zorlu koşullarda bunca riske rağmen gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bir ihtiyacınız olduğunda İzmit Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum, sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

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