İzmit Belediyesi’nde Afet Yönetim Birimini kuruldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olası afet durumları için eylem planları geliştirmek ve afet hallerinde olası zararı minimumda tutabilmek amacıyla Afet Yönetim Birimini kurdu.

Elazığ ve İzmir depremlerinde anında reaksiyon gösteren ve vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan İzmit Belediyesi, benzeri afet durumlarında alınacak önlemler ve afet durum koordinasyonu için Afet Yönetim Birimini kurdu. Yalnızca deprem değil, diğer doğal afetler için de çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten İzmit Belediyesi, kurulacak olan bu yapı ile afet öncesi önlem alınması sayesinde, zararın minimum düzeye indirilmesini hedefliyor.

Önceden hazırlıklı olmanın birçok hayatı kurtaracağını belirten İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Bu kent 17 Ağustos Depremi’nde büyük zarar gördü, deprem ve afet konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çok çabuk unutuyoruz. İş yerlerinin bina kolonlarının kesilmesi, binaya zarar verilmesi, yapılan binaların kanuna uygun olmaması yıkımın büyüklüğünün birinci sebeplerinden. İnsanlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Afet sonrası için de organize olmak ve buna uygun planları doğru uygulamak, can kayıplarını önlemek noktasında çok önemli. Bizler de İzmit Belediyesi olarak Afet Yönetim Birimi ile koordine şekilde gerekli çalışmalar gerçekleştirerek, afet durumlarında hızlı ve doğru hareket edecek, olası zararı en düşük seviyede tutacak planları ve görevlendirmeleri şimdiden hazır hale getiriyoruz" dedi.

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