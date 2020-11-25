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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

İHA

İzmit Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

İzmit Belediyesinin vezneleri 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olan, 2020 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini yapacak vatandaşlar için hafta sonu da açık kalacak
İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2020 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeyecek vatandaşlar ödemelerini 30 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar vergilerin ikinci taksitini İzmit Belediyesi Belsa Plaza 3’üncü kat Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe hizmet binalarında bulunan veznelere ve 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan Mevlana Kültür Merkezi’ndeki vezneye yatırabilirler.
İzmit Belediyesi, pandemi dönemini de göz önüne alarak vatandaşlara kolaylık sağlamak için 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Belsa Plaza Gelir Birimi, Bekirpaşa ve Kuruçeşme hizmet binaları ile Mevlana Kültür Merkezi’nde mesai yaparak Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini tahsil edecek. İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mükelleflerin vergi ödemelerini son güne bırakmamaları, yığılma ve yoğunluk yaşanmaması için erken ödemelerinin kendileri açısından önem arz ettiğini vurguladı.
Öte yandan vergiler banka, PTT ve İzmit Belediyesi internet sayfasından gerçekleştirilebilecek.

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