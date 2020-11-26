İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla hayatını kaybetti.
İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-11-26 12:05:04
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