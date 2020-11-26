Gebze’ye mobil atık getirme merkezleri yerleştiriliyor

Gebze Belediyesi ilçeye mobil atık getirme merkezlerini yerleştirilmeye başladı.

Uygulamaya koyduğu sıfır atık çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü kazanan Gebze Belediyesi, geri dönüşümü mümkün değerli atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi tarafından, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla ilçenin yoğun noktalarına mobil atık getirme merkezleri yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak şehrin yaklaşık 10 noktasına yerleştirilecek çevre dostu mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılacak ve ekonomiye katkı sağlanacak.

Başlangıç aşamasında Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerine ve Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutları 3.Etaba koyulan ekipmanlar, ilerleyen günlerde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam edilecek. Mobil atık getirme merkezleriyle, ambalaj atıkları, elektronikpilfloresan atıkları ve bitkisel atık yağlar kaynağında ayrıştırılarak uygun şekilde geri kazanımı sağlanacak.

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