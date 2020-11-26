İzmit sokak sokak dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir tarafında sokak yıkama ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çarşı merkezi ve köylerde sokak yıkama ve dezenfekte işlemlerini programlı olarak sürdürüyor. Vatandaşlar için daha sağlıklı ortamlar oluşturmak adına özverili olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile sokakları daha temiz hale getirdi. Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Gündoğdu Mahallesi, Hacıhızır Mahallesi, Serdar Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen sokak ve caddelerin yanı sıra camii ve okul bahçeleri de daha temiz ve güvenli hale getirildi.

Gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde gerçekleştirilen gece mesaisinde ise Yürüyüş Yolu, Hürriyet Caddesi, İnönü Caddesi, Atatürk Bulvarı, Bağdat Caddesi, Turan Güneş Caddesi yıkayarak dezenfekte etti.

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