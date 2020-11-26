Darıca’da vezneler hafta sonu açık olacak

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak.

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.30 17.30 saatleri arasında Darıca Belediyesi ana bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra, vatandaşlar günün her saatinde Darıca Belediyesi internet adresinden borç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Belediye yetkilileri, artan iş yükü nedeniyle vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için, ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulundu.

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