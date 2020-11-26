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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı

DHA

Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir kafe bir günlük hasılatını SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için bağışladı. Kampanyaya motosiklet dernekleri de destek verdi. 
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout´un SMA hastası 20 aylık oğulları Hamza Abauljout´un ABD´de yapılacak gen tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Hamza bebeğin tedavisine destek olmak isteyen Salih Yücel, İzmit'te işlettiği kafenin bir günlük hasılatını bağışlama kararı verdi. Yücel'in bugün dükkanında başlattığı kampanyaya, Hells Angels ve Ottomans Turkey isimli motosiklet derneklerinin üyeleri de destek verdi. Hamza bebek için kahve içmeye gelen dernek üyelerinin de desteğiyle, 100 bin TL'nin üzerinde para toplandı. 
'HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKTİĞİNİ FARK ETTİK'
Kampanyayı başlatan Salih Yücel, "Bu bizim ikinci kampanyamız. Biz daha önce Ada bebeğin umut elçileriydik. Fakat Ada'nın kampanyası tamamlandıktan sonra kentimizde bir çocuğumuzun olduğunu gördük. Hamza, kentte yalnız kalmış ve SMA hastalığı sürecinde kampanyası görülmemiş bir çocuğumuz. Bunu görünce, Hamza için de bir kampanya yapılıp herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini fark ettik. Bugün, şu ana kadar 100 bin TL'ye yakın destek toplandı" dedi. 
'BİREYSEL DESTEKLER YETMİYOR'
Kampanyaya destek veren Kıvanç Kunter, "Umuyoruz ki, bir an önce sağlığına kavuşacak. Büyürken hep gülümseyerek hayatına devam edecek. Burada herkesin bireysel olarak destekleri yetmiyor. Daha büyük güç sahibi kişilerin de buna destek vermesi gerekiyor. Biz onları da desteğe çağırıyoruz. Biz elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Umarım herkes destek verir. Hamza da, ailesi de mükemmel bir hayat geçirirler" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-11-26 20:22:27

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