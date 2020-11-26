CHP'li Sirmen´e 13 milyon 658 bin lira ceza



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sefa Sirmen hakkında İzmit Gaz A.Ş.´nin (İZGAZ) şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmaktan dolayı açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Sirmen´in 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüye kullandıkları ve yapılmayan işlere dair haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Raporun ardından Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Sirmen, dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından cezası onanan Sefa Sirmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Sirmen, 7 Şubat 2017 tarihinde tahliye oldu.

Açılan davanın devamı bugün Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Sefa Sirmen´in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne 13 milyon 658 bin 772 lira 32 kuruş tazminatı, davanın açıldığı 7 Nisan 2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Davada yer alan diğer 15 sanık hakkında ise davanın reddine karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-11-26 20:41:03



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