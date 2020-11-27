Çocuk Sevgi Evleri’nde yeni bir proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Sevgi Evleri’ndeki bireyler için “Sporla Bağlan Hayata” projesi başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Sevgi Evleri’ndeki bireyler için “Sporla Bağlan Hayata” projesi başlattı. Çocuk gruplarına haftalık programlar hazırlanırken antrenörler eşliğinde dersler yapılıyor. Sporla Bağlan Hayata projesi, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılıyor. Proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Sevgi Evlerindeki bireylere yönelik yapılıyor. Projenin amacı ise bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, duygu durumlarını spor yoluyla iyileştirmek, farklı branşlarla tanışmalarını, verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak.

Kocaeli’nin birçok bölgesinde bulunan çocuk sevgi evlerinde başlayan projeye Büyükşehir Belediyesi personeli olan 30 spor eğitmeniyle gerçekleştiriliyor. Evlerde yapılan branşlar ise katılımcılar için hem eğlenceli hem de eğitici oluyor. Çocuk Sevgi Evlerinde cimnastik, satranç, masa tenisi, badminton, tekvando, judo, basketbol, voleybol, futbol, ayak tenisi, drama, bocce, step aeorbik, pilates, eğlenceli atletizm ve izcilik sporları yapılıyor.

Sporla Bağlan Hayata Kocaeli’de faaliyet sürdüren birçok Çocuk Sevgi Evinde uygulanıyor. Proje, Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası, Gölcük Türk Alman Vakfı, Gölcük Saraylı Çocuk Evleri, Çayırova Çocuk Evleri, Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri, İzmit ÇODEM merkezlerde yapılıyor.

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