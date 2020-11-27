Kocaman gençleri yalnız bırakmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, günü önceden alınmış nikah törenlerine katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden nikah törenlerine katıldı. Günü önceden alınmış nikah törenleri kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşti.

Kocaman, Uzunçiftlik Düğün Salonu, Derbent ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezlerinde düzenlenen 3 farklı nikah törenine katılarak, yeni evlenen gençlere hediyelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.