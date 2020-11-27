Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda, araç trafiği yan yollara verilirken beton kırım çalışmalarına başlandı.

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından olan D130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karamürsel Kent Meydanında yapılacak köprülü kavşak projesi ile şehir içi bütünlük kazanırken trafik ışıkları nedeniyle oluşan yoğunluk ortadan kaldırılacak.

Yapılan çalışmalar kapsamında, D130 Karayolu’nun Karamürsel geçişinde güney yan yolda İzmit istikametine araç trafiği aktarıldı. Kuzey yan yolda ise kaldırım imalatlarının tamamlanması sonrası Yalova yönü araç trafiğine kısa süre sonra açılacak. Araç trafiğinin yan yollara verilmesi sonrası eski yoldan kalan betonların kırımına başlandı. Beton kırım işlemleri sonrası 19 metre genişliğinde 296 metre kapalı kesite sahip battı çıktı tünel yapımı için yapılacak kazı çalışmalarında, 10 bin metreküp yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarılacak.

Beton kırım işlemlerinin başladığı Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, İzmit ve Yalova istikametinde trafik akışının sağlandığı yan yollarda aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Bin 600 metre 2x2 şerit anayol, 900 metre kuzey, 900 metre güney olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3.70 kilometre yol yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlatacak.

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