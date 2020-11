Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya bağışıklığı güçlendiriyor

– Korona virüs salgınına karşı sağlıklı beslenmenin önemli olduğuna değinen diyetisyenler, ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya tüketiminin de bağışıklık sistemini güçlendirmek için faydalı olduğunu ifade ettiler.



Dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkileyen korona virüsle mücadelede beslenmenin önemine değinen diyetisyenler, süreçte virüse karşı dirençli olmak için bağışıklık sisteminin sağlıklı beslenme ile güçlendirilmesini öneriyor. Pandemi sürecinde beslenmenin öneminden bahseden Uzman Diyetisyen Sümeyra Candan, “Günlük hayatımızda biz zaten sayısız virüs ve bakteri ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunlarla karşı karşıya kaldığımızda vücudumuz zaten bu yabancı maddelerle bir savaş haline geliyor. Eğer biz zaten günlük rutinimizde temiz beslenmişsek, yeterli miktarda su içmişsek hareket ve sporumuzu tamamlamışsak bu korona günlerini çok daha kolaylıkla ve keyifle atlatıyoruz" dedi.



"Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalyayı öneriyoruz"

Kocaeli'de danışanlarına beslenme programında özellikle temiz beslenmeyi önerdiklerini ifade eden Candan, "Her şeyden önce proteinden zengin beslenmek ama işte burada kaliteli proteinlerden bahsediyoruz. Yani burada yumurta, probiyotik yoğurt, kırmızı ve beyaz etler özellikle sezon açıldı balık. Balıklarda da biz özellikle ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalyayı öneriyoruz. İkinci olarak bağışıklığımızı güçlendirmek için mutlaka düzenli su tüketimini öneriyoruz. Vücuttaki toksinlerin dışarıya atılabilmesi için su gerçekten çok önemli. Günlük 2.53 litreye yakın suyu mutlaka öneriyoruz danışanlarımıza” diye konuştu.



"D vitamini, B12 ve magnezyum tüketimi ciddi önem taşıyor"

Pandemi sürecinde alınacak vitaminlerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Candan, "Biz özellikle korona günlerinde D vitamini, B12 ve Magnezyum tüketimine gerçekten çok ciddi önem veriyoruz. D vitamini seviyesi mutlaka 60’ın üzerinde olmalı. Çünkü D vitamini bağışıklığımızı koruyan en önemli hem vitamin hem hormon olarak değerlendirdiğimiz takviyelerden biri. Mutlaka bunu öneriyorum ama özellikle belirtmek istiyorum ki biz daha çok sprey ya da tablet formundaki D vitaminlerini öneriyoruz. Bu ampul durumlarını çok sevmiyoruz birden yükleme dozu olmaması için. Magnezyum gerçekten bu dönemde çok önemli biz bunu ceviz, kabak çekirdeği gibi kuruyemişlerden alabildiğimiz gibi gıda takviyelerinden de bu anlamda yararlanıyoruz ve özellikle bağışıklığı güçlendirmek için sambucol kara mürver dediğimiz çok ciddi bir bağışıklık güçlendirici takviye gıdamız var. Bu da hastaların süreci kolay atlatmasına yardımcı oluyor. Son yapılan çalışmalar korona virüste çinkonun da gerçekten çok ciddi etkileri olduğunu söylüyor. Biz bununla ilgili dil altı tabletleri öneriyoruz danışanlarımıza” şeklinde konuştu.



"Kırmızı pancar, antioksidan kapasitesi bakımından çok yüksek"

Kış meyve ve sebzelerinin önemine vurgu yapan Candan, “Biz özellikle kış sebzelerini çok seviyoruz. Özellikle karnabahar, brokoli, brüksel lahanası dediğimiz brasika sebzeleri. Kırmızı pancar, antioksidan kapasitesi bakımından çok yüksek. Kereviz mutlaka tavsiye ediyoruz. C vitamininden zengin meyveler portakal, mandalina. Ben ananası da çok önemsiyorum. İçerisinde bromelain dediğimiz sindirim enzimi dolayısıyla. Hem bu kilo verme işlerinde birazda hayatımızı ve işimizi kolaylaştırıyor. Ödem çözüyor. Hem de çok yüksek C vitamini içeriyor. Nar inanılmaz bir antioksidan deposu. Mutlaka narı da öneriyorum. Bir de ben sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum hocam diyen danışanlarımız içinde ayva. Ayvayı olabildiğince çok dilimleyerek, fazla lokmalaştırarak süreci uzatabilirler. Sağlıklı bir atıştırmalık ayva ayrıca” ifadelerini kullandı.



"Hareketi mutlaka hayatlarına almalarını istiyoruz"

Korona virüse yakalanan vatandaşların sağlıklı beslenme programını bırakmasının doğru bir davranış olmadığını söyleyen Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “Bazen ofise gelen danışanlarımızda ya da dışarıdaki danışanlarda korona pozitif olduklarında direkt bu beslenme sürecine ara vermek istiyorlar. Ya da diyet yapma sürecine ara vermek istiyorlar. Aslında çok aksi bir davranış, çünkü biz zaten danışanlarımıza bir diyet listesi vermiyoruz. Biz danışanlarımıza sağlıklı beslenme programı veriyoruz. Onların zaten bağışıklığını güçlendiriyoruz. O yüzden burada dediğim gibi proteinden zengin beslenmek vitamin ve minerallerden yani yeterli sebze ve meyve tüketimini sağlamak. Hareketi mutlaka hayatlarına almalarını istiyoruz. Bununla ilgili önerdiğimiz gıda takviyeleri var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.