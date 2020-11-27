Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya bağışıklığı güçlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya bağışıklığı güçlendiriyor

İHA

Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya bağışıklığı güçlendiriyor

– Korona virüs salgınına karşı sağlıklı beslenmenin önemli olduğuna değinen diyetisyenler, ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya tüketiminin de bağışıklık sistemini güçlendirmek için faydalı olduğunu ifade ettiler.

Dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkileyen korona virüsle mücadelede beslenmenin önemine değinen diyetisyenler, süreçte virüse karşı dirençli olmak için bağışıklık sisteminin sağlıklı beslenme ile güçlendirilmesini öneriyor. Pandemi sürecinde beslenmenin öneminden bahseden Uzman Diyetisyen Sümeyra Candan, “Günlük hayatımızda biz zaten sayısız virüs ve bakteri ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunlarla karşı karşıya kaldığımızda vücudumuz zaten bu yabancı maddelerle bir savaş haline geliyor. Eğer biz zaten günlük rutinimizde temiz beslenmişsek, yeterli miktarda su içmişsek hareket ve sporumuzu tamamlamışsak bu korona günlerini çok daha kolaylıkla ve keyifle atlatıyoruz" dedi.

"Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalyayı öneriyoruz"
Kocaeli'de danışanlarına beslenme programında özellikle temiz beslenmeyi önerdiklerini ifade eden Candan, "Her şeyden önce proteinden zengin beslenmek ama işte burada kaliteli proteinlerden bahsediyoruz. Yani burada yumurta, probiyotik yoğurt, kırmızı ve beyaz etler özellikle sezon açıldı balık. Balıklarda da biz özellikle ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalyayı öneriyoruz. İkinci olarak bağışıklığımızı güçlendirmek için mutlaka düzenli su tüketimini öneriyoruz. Vücuttaki toksinlerin dışarıya atılabilmesi için su gerçekten çok önemli. Günlük 2.53 litreye yakın suyu mutlaka öneriyoruz danışanlarımıza” diye konuştu.

"D vitamini, B12 ve magnezyum tüketimi ciddi önem taşıyor"
Pandemi sürecinde alınacak vitaminlerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Candan, "Biz özellikle korona günlerinde D vitamini, B12 ve Magnezyum tüketimine gerçekten çok ciddi önem veriyoruz. D vitamini seviyesi mutlaka 60’ın üzerinde olmalı. Çünkü D vitamini bağışıklığımızı koruyan en önemli hem vitamin hem hormon olarak değerlendirdiğimiz takviyelerden biri. Mutlaka bunu öneriyorum ama özellikle belirtmek istiyorum ki biz daha çok sprey ya da tablet formundaki D vitaminlerini öneriyoruz. Bu ampul durumlarını çok sevmiyoruz birden yükleme dozu olmaması için. Magnezyum gerçekten bu dönemde çok önemli biz bunu ceviz, kabak çekirdeği gibi kuruyemişlerden alabildiğimiz gibi gıda takviyelerinden de bu anlamda yararlanıyoruz ve özellikle bağışıklığı güçlendirmek için sambucol kara mürver dediğimiz çok ciddi bir bağışıklık güçlendirici takviye gıdamız var. Bu da hastaların süreci kolay atlatmasına yardımcı oluyor. Son yapılan çalışmalar korona virüste çinkonun da gerçekten çok ciddi etkileri olduğunu söylüyor. Biz bununla ilgili dil altı tabletleri öneriyoruz danışanlarımıza” şeklinde konuştu.

"Kırmızı pancar, antioksidan kapasitesi bakımından çok yüksek"
Kış meyve ve sebzelerinin önemine vurgu yapan Candan, “Biz özellikle kış sebzelerini çok seviyoruz. Özellikle karnabahar, brokoli, brüksel lahanası dediğimiz brasika sebzeleri. Kırmızı pancar, antioksidan kapasitesi bakımından çok yüksek. Kereviz mutlaka tavsiye ediyoruz. C vitamininden zengin meyveler portakal, mandalina. Ben ananası da çok önemsiyorum. İçerisinde bromelain dediğimiz sindirim enzimi dolayısıyla. Hem bu kilo verme işlerinde birazda hayatımızı ve işimizi kolaylaştırıyor. Ödem çözüyor. Hem de çok yüksek C vitamini içeriyor. Nar inanılmaz bir antioksidan deposu. Mutlaka narı da öneriyorum. Bir de ben sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum hocam diyen danışanlarımız içinde ayva. Ayvayı olabildiğince çok dilimleyerek, fazla lokmalaştırarak süreci uzatabilirler. Sağlıklı bir atıştırmalık ayva ayrıca” ifadelerini kullandı.

"Hareketi mutlaka hayatlarına almalarını istiyoruz"
Korona virüse yakalanan vatandaşların sağlıklı beslenme programını bırakmasının doğru bir davranış olmadığını söyleyen Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “Bazen ofise gelen danışanlarımızda ya da dışarıdaki danışanlarda korona pozitif olduklarında direkt bu beslenme sürecine ara vermek istiyorlar. Ya da diyet yapma sürecine ara vermek istiyorlar. Aslında çok aksi bir davranış, çünkü biz zaten danışanlarımıza bir diyet listesi vermiyoruz. Biz danışanlarımıza sağlıklı beslenme programı veriyoruz. Onların zaten bağışıklığını güçlendiriyoruz. O yüzden burada dediğim gibi proteinden zengin beslenmek vitamin ve minerallerden yani yeterli sebze ve meyve tüketimini sağlamak. Hareketi mutlaka hayatlarına almalarını istiyoruz. Bununla ilgili önerdiğimiz gıda takviyeleri var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ...
Kocaman gençleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kocaman gençleri yalnız bırakmadı
İzmit Belediyespor, Euroleague öncesi Adana’da moral buldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor, Euroleague öncesi Adana’da moral ...
Çocuk Sevgi Evleri’nde yeni bir proje
YEREL HABERLER Çocuk Sevgi Evleri’nde yeni bir proje
Geri dönüşecek atıkları "Nereye atayım" sorunu barkod ile çözülecek
YEREL HABERLER Geri dönüşecek atıkları "Nereye atayım" sorunu barkod ...
73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
YEREL HABERLER 73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na ...
Eriklitepe Tabiat Parkı´nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Eriklitepe Tabiat Parkı´nda sonbahar güzelliği
Doğal gaz patlaması apartman sakinlerine korku yaşattı
YEREL HABERLER Doğal gaz patlaması apartman sakinlerine korku ...
6 katlı binada sıkışan doğalgaz bomba gibi patladı Evdeki doğalgaz patlaması vatandaşları sokağa döktü Panik yaşayan vatandaşlar: “Deprem oldu zannettik”
YEREL HABERLER 6 katlı binada sıkışan doğalgaz bomba gibi ...
Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sirmen'e 13 milyon 658 bin 772 lira ceza
YEREL HABERLER Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sirmen'e 13 ...
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı Özel halk otobüsüne coplu saldırı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla ...
CHP'li Sirmen´e 13 milyon 658 bin lira ceza
YEREL HABERLER CHP'li Sirmen´e 13 milyon 658 bin lira ceza
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
YEREL HABERLER Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine ...
Girdikleri evden 20 bin TL’lik ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Girdikleri evden 20 bin TL’lik ziynet eşyası çalan ...
Yayaya çarpan otomobil kasaba daldı Fren yerine gaza basınca önce yayaya sonra dükkana daldı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan otomobil kasaba daldı Fren yerine gaza ...
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla ...
İzmit'te bir yaşlı çiften daha acı haber geldi Yaşlı çift 2 gün arayla korona virüse yenildi
YEREL HABERLER İzmit'te bir yaşlı çiften daha acı haber geldi Yaşlı ...
İzmit'te Dünya Engelliler Gününde farkındalık etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER İzmit'te Dünya Engelliler Gününde farkındalık ...
Trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne copla ...
Başiskele'de spor alanlarının sayısı artıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de spor alanlarının sayısı artıyor
Darıca’da vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Darıca’da vezneler hafta sonu açık olacak
Başiskele Belediyesi yeni imar yolları açmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi yeni imar yolları açmaya devam ...
İzmit sokak sokak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İzmit sokak sokak dezenfekte ediliyor
Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve 468 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X