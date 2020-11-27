Gebze Pelitli Yolu daha konforlu hale getiriliyor

Gebze Pelitli Köyü ile Tavşanlı arasındaki Pelitli Yolu'nun bozuk olan kısmında yol yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların araçları ile daha rahat seyahat etmelerini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Pelitli Köyü ile Tavşanlı arasındaki Pelitli Yolu’nda, bozuk olan kısımlarda yol yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile yol konforu arttırılıyor. Yol yenileme çalışmaları Pelitli Yolu’nun 2 kilometrelik bozuk olan kısmında gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak bozuk olan kısımda kazı gerçekleştirdi. Ekipler yola 5 bin 200 ton PMT malzeme serimi yaptı. Asfaltlama çalışmalarına devam eden ekipler yola toplamda 3 bin 200 ton asfalt serimi yapacak.

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