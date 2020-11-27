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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kahvesi artık TSE standartlı

İHA

Türk Kahvesi artık TSE standartlı

Kocaeli'nde yapılan girişimlerin ardından Türk Kahvesi’ne TSE standardı kazandırıldı.
Kocaeli'nde yürütülen Türk Kahvesi’ne standart kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Yapılan çalışma neticesi Türk Kahvesi pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. TSE tarafından yayınlanan ilgili standartlara göre Türk Kahvesi’nin içeriği ve pişirme kuralları artık standartlarla belirlenmiş olacak. Kahvenin dünya kafe/restoran mönülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi 'Türk' ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvenin üretimi, kahve makinelerinin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kahve Eğitmeni & Coffeetopia Kurucu Ortağı Şerif Başaran, “2008’den beri Türk Kahvesi’nin normlarının oluşturulup yurt dışında tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmıştım. Şimdi güzel bir yol aldık. Asıl şimdi bizim için daha zorlu uğraşlar başlayacak. Yurt dışında lobi çalışmaları yapacağız" dedi.
İçeriği ve pişirilmesine dair kuralların yer aldığı standartların yanı sıra bugüne kadar dünya restoran ve kafelerinde çeşitli isimlerle anılan Türk Kahvesi’nin, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından tescillenen Somut Olmayan Kültürel Mirası ile beraber hak ettiği isimle yer almasının da önü açıldı.
Türk kahvesinde kullanılacak çekirdek türü Arabica ve Robusta çeşitlerinde olabilir. Kavurulduktan sonra 48 72 saat dinlendirilmesi karbondioksit çıkışının tamamlanması ve asiditenin düşmesi için önemlidir. Türk Kahvesi telvesi ile pişme özelliğine sahip tek kahve olduğu için ince olması önemlidir. Öğütülen partikül çağının 75125 mikron aralığında olması gerekmektedir. Öğütme sırasında oluşan ısının 40 dereceyi geçmemesi istenilen tat ve köpük yapısının oluşması, fincanda tortu bırakmaması açısından önemlidir. Gelenekselleşmiş Türk Kahvesi tadı için su oranı, 1 gram kahve= 10 ml su olacak şekilde (1:10 Oran) olmalıdır. Suyun 6,87 pH değerinde içme suyu olması ile beraber oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıktaki su kullanılmalıdır. Cezve kullanılacaksa iletkenliği bakımından bakır önerilirken, pişirme süresinin 2,5 3 dk arasında olması ve 8892C sıcaklığa kadar çıkması önerilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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