Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlhan Yıldırım meclis üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Kasım ayı meclisinde yaşanan sorunların ardından Aralık meclisi öncesi bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve meclis üyeleri, bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği istişare toplantısında geçmişe dönük yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşanan kırgınlıkların bir kenara bırakılarak Dilovası'nın geleceği için birlik ve beraberlik çatısı altında Dilovası'na hizmet etmek için fikir birliğine varıldı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de, "Biz büyük bir aileyiz. İçimizde dönem dönem sıkıntılar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz ay yaşanan sıkıntının ardından yaptığımız istişareler sonucu yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunları hallederek bundan sonra yolumuza bakmaya gayret edeceğiz. Biz göreve gelirken Dilovası'na hizmet etmek ve Dilovası'nı daha iyi yerlere getirmek için bu ekiple yola çıktık. Zaman zaman yanlış anlaşılmalardan ufak tefek kırgınlıklar yaşayabiliriz. Ancak hepimizin ortak gayesi Dilovası'na hizmet olduğu için, çözülmeyecek problem yok. Şimdi kenetlenerek ilçemize hizmet etmek için önümüze bakacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.