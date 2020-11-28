Firmaların yüzde 84’ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firmaların yüzde 84’ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor

İHA

Firmaların yüzde 84’ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor

Fintech yazılımları ile sektörün önde gelen firmalarından olan ‘EÇözüm Bilgi Teknolojileri’, Ticari ve Kurumsal firmaların tüm banka hareketlerinin tek bir ekranda görüntülemesini ve ERP sistemlerine aktarılabilmesini mümkün kılan ‘Açık Bankacılık Ürünü’ ‘NetEkstre’ ile gelişmiş ve güvenli altyapı sunarak sektörde lider konumuna geldi.
Dijital iletişim dönemi ile birlikte tüm banka bilgilerinin elektronik olarak görüntülenmesi, bankaları da dijital ortamlarda takip edebilmeyi mümkün hale getirdi. Bankacılık uygulamalarında ‘fintech’ süreci ile birlikte yeni çözüm ve ürünlerin de sürece dahil olduğu ‘PSD2’ dönemine girildi. Bu dönemde ‘NetEkstre’ ile işletmelerin tüm banka hesapları tek ekranda toplandı. ”NetEkstre”nin mobilite özelliği sayesinde tüm banka hesaplarının tek bir ekranda olma kolaylığı ile web, tablet ve cebe girerek tek bir ekrandan muhasebeleştirilmek mümkün oldu. Sistem tek panel üzerinden görüntülenebildiği için, çalışılan tüm banka hesaplarına ayrı ayrı şifre ile giriş yapmadan zamanı en verimli şekilde kullanabilmek “Netekstre” ile mümkün oluyor. Tüm banka/hesap durumlarını günlükhaftalıkaylık olarak anlık grafik raporları ile görebilen kullanıcılar Tüm banka/hesap hareketlerini tek panelden takip edebilme avantajı ile bir önceki günün devir bakiyesi ile anlık bakiye görülebiliyor. Netekstre.com üzerinden talep edilebilir olan demo ile sistemi kullanmaya başlamak ise “en hızlı kurulum, optimize verim” mottosu ile çok kolay.
EÇözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe , “Fintech çözümlerinde 20 yıllık tecrübemizi “Eçözüm” olarak Netekstre ürünümüze aktardık. NetEkstre, her fintech çözümü gibi bankalar ve fintech’lerin birbirlerinden aldıkları güç ile doğdu. “Açık Bankacılık” ürünümüz “NetEkstre” ile şirketlerin her gün çalıştıkları tüm bankaların internet bankacılık sayfaları ya da uygulamalarına ayrı ayrı girip bilgilere ulaşma dönemi bitiyor. “NetEkstre” açık bankacılık ürünümüz ile tüm banka hesap hareketlerini online olarak görüntüleyebiliyor. Ayrıca günlük, haftalık, aylık periyotlarla tek panel üzerinden raporlamalara imkan veriyor. Kullanıcılara, Açık Bankacılık ürünümüz NetEkstre’nin güvenli altyapısı ile birçok özelliğe aynı anda sahip olabilme imkanını sunduk. Firmaların, yönetim veya finans/muhasebe/satış ekiplerine büyük kolaylık sağlayan NetEkstre ürünümüzü 7 yıldan beri geliştirmekteyiz. Ürünümüz, tüm banka ve tüm hesap hareketlerini tek ekrana 10 dakikada bir online olarak getirmekte ve raporlamakta. Kullanıcılara her türlü yetkilerin verilebildiği “NetEkstre” sisteminde istenirse tüm banka hareketlerini cari/banka ve muhasebe kayıtlarına entegre edebilmekte” dedi.

'Globalde açık bankacılık ürünlerine yatırım artıyor'
'Açık Bankacılık'a geçişin, finansal sistemde yaşanacak hızlı bir dönüşümün habercisi olduğuna dikkat çeken Refik Sarıtepe, “Açık Bankacılık, büyük balığın küçük balığı yutmasından ziyade büyük balığın çevik küçük balıklarla işbirliği yapabileceğini de gösteriyor. NetEkstre olarak, çevik bir yapı ile Açık Bankacılık ürünlerinde de en önemli oyunculardan biri olma hedefiyle çalışmaktayız. Açık Bankacılık’ın beraberinde getireceği daha fazla ürün, hizmet ve kolaylık ile tüm bankacılık anlayışını ve iş yapış biçimini kökten değiştirecek potansiyele sahip olduğu ortada. Dünya’da finansal hizmet sunan firmaların yüzde 84’ü “Açık Bankacılık” alanında yatırımlarını sürdürdüğünü belirtmekte fayda var. Türkiye’de ilk kez 6 bin 493 sayılı Kanun kapsamıyla hayatımıza giren Açık Bankacılık’ta, son olarak “Ödeme Emri Başlatma” ve “Hesap Bilgileri Sağlama” hizmetleri de kanunlaşıyor. Dolayısıyla hem globalde hem de Türkiye’de bu değişime gerek teknolojik altyapı açısından gerekse regülatif açıdan hazırlıklı olmak ve gerekli adımları şimdiden atmaya başlamak da sektörün geleceği adına büyük önem taşıyor. Açık Bankacılığa en hızlı adapte olan şirketler her dönüşümde olduğu gibi bu sürecin de kazananları olacaklardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi çocukları nasıl etkiliyor
YEREL HABERLER Pandemi çocukları nasıl etkiliyor
Körfez yollarına konfor geliyor
YEREL HABERLER Körfez yollarına konfor geliyor
Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık’ta başlıyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık’ta ...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor Papağanın önünden geçenler hemen sohbet etmeye başlıyor
YEREL HABERLER Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor Papağanın ...
Terk edilen köpekler aç kalmasın diye gece gündüz mücadele ediyorlar Onları en çok sokak hayvanlarının karnının doyması mutlu ediyor
YEREL HABERLER Terk edilen köpekler aç kalmasın diye gece gündüz ...
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul´un sonu gelmiştir 
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul´un sonu ...
Saffet Sancaklı sert çıktı
YEREL HABERLER Saffet Sancaklı sert çıktı
Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi
Kocaeli'de 6 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 6 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı
Manukyan´ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi
YEREL HABERLER Manukyan´ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını ...
6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER 6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan şahıs ...
Kartepe’de vezneler hafta sonu açık
YEREL HABERLER Kartepe’de vezneler hafta sonu açık
Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
YEREL HABERLER Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Aziz Yıldırım, Saffet Sancaklı’ya sahip çıktı
YEREL HABERLER Aziz Yıldırım, Saffet Sancaklı’ya sahip çıktı
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı Görme engelli babası ile gezerken yaralanarak hastaneye kaldırıldı Oğlunun kaza yaptığını duyan engelli baba şoka girdi
YEREL HABERLER İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç ...
Körfez Devlet Hastanesi günlük olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Körfez Devlet Hastanesi günlük olarak dezenfekte ...
Şehit askerin adına kütüphane oluşturdular
YEREL HABERLER Şehit askerin adına kütüphane oluşturdular
Türk Kahvesi artık TSE standartlı
YEREL HABERLER Türk Kahvesi artık TSE standartlı
Çuhane Caddesinde geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Çuhane Caddesinde geçici güzergah uygulaması
Gebze Pelitli Yolu daha konforlu hale getiriliyor
YEREL HABERLER Gebze Pelitli Yolu daha konforlu hale getiriliyor
Başiskele’de vezneler hafta sonu açık
YEREL HABERLER Başiskele’de vezneler hafta sonu açık
Kocaeli'de günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor
Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı Haziran’da başlıyor
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı Haziran’da ...
Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X