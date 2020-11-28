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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaptığı projeler ile yılın öğretmeni seçildi

İHA

Yaptığı projeler ile yılın öğretmeni seçildi

Kocaeli Gölçük ilçesinde öğretmenlik yapan Merve Yağcı, yaptığı çalışmalar ve 100 Güne 100 Kitap projesi ile yılın öğretmeni seçildi.
Kocaeli’de belirli kriterlere göre her yıl yılın öğretmeni seçiliyor. Bu kriterler öğretmenlerin yaptığı projeler, yaptığı spor, çaldığı müzik aleti, yaptığı akademik çalışmalar olarak ele alınıyor. Bu yılda yaptığı proje ve akademik çalışmaları ile Gölcük okul öncesi öğretmeni Merve Yağcı seçildi. Kocaeli’de yılın öğretmeni seçilen Merve Yağcı,“ Kocaeli Gölcük Düzağaç Anaokulu okul öncesi öğretmeniyim. Ben bu yıl Kocaeli’de birinci olmaya layık görüldüm. Bunu için tabi ki yaptığım çalışmalar baz alındı. Öncelikle spor dalında ortaokuldan beri izcilik yaptığım için aynı zamanda şuan lider olarak izciliğe devam ediyorum. Müzik aleti çalıyorum. Akademik çalışmalarım yüksek lisansım, doktoraya devam edişim, yayınlanan makalelerim ve Erasmus projelerim değerlendirme kriterlerinde bunlar yer aldı. Bu güne kadar birçok projede yer aldım özellikle ulusal alanda 100 Güne 100 Kitap projesinin koordinatörlüğünü ve kuruculuğunu yapıyorum. Pandemi dolayısıyla internet üzerinden nitelikli çocuk kitaplarıyla Türkiye’deki hatta dünyadaki tüm çocukları buluşturduk. Birçok akademisyenlerle aile ve öğretmenler eğitimi yaptık. Aynı zamanda 17 ilde kadın kapalı ceza evlerinde çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu gibi çalışmalarım Kocaeli’de en başarılı öğretmen olmamı sağladı” dedi.
Birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Merve Öğretmen, "İsmimi duyduğum anda çok onur duydum. Sonuçta biz bu çalışmaları yaparken il birincisi olmak ya da en başarılı öğretmen olmak amacıyla yapmıyoruz. Daha fazla öğrenciye ulaşmak, daha fazla veliye dokunmak için yapıyoruz. Bunun için çok gurur ve onur duydum. Muhtemelen ömrümde bir kez denk gelecek bir mutluluk bana. Daha sonra bakanlıkta bir programa dahil oldum. Bakanımızla birlikte bir Zoom toplantısına katıldık. Bunun için ilimdeki ve ilçemdeki milli eğitim müdürlerime teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gölcük Milli Eğitim Müdürümüz Caferi Tayyar Mert’e, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürüm Fehmi Rasim Çelik öğretmenime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Diğer öğretmen arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Merve Öğretmen, “Ben 12 yıllık öğretmenim. Sınıfımda sistem çalışmalarını çok ciddi şekilde yapıyorum. Aynı şekilde web2 araçları, eğitim ve teknoloji araçları çok ciddi bir şekilde sınıfımda yer veriyorum. Gündemi çok iyi takip ediyorum. Öğretmenlerimiz yenilikleri takip etsinler, eğitimlere her zaman dahil olsunlar. Özellikle sistem çalışmalarına yer versinler. Bunlar kitap yazım çalışmalarında yer almaya çalışsınlar. Bunlar öğretmenlerin ufkunu, uluslararasılaşma adına değiştireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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