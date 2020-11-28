Dilovası Belediye Başkanı Şayir korona virüse yakalandı

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Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüse yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif olduğunu bildirdi. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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