Erkekler Basketbol 1. Ligi: Budo Gemlik: 76 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 97

Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda Budo Gemlik’i 9776 mağlup etti.
Salon: Gemlik Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Göksun Öz xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Budo Gemlik: Emre Tanışan x 2, Myles Justin Carter xxx 22, Brian Lamont Starr Tolefree xx 18, Canberk Cevit xx 10, Berkan Aksu x 3, Bartu Yılmaz x 4, Eren Has x 3, Serdar Yavuz x 6, Yunus Çankaya x 2, Ömer Yavaş x, Uğur Hortum x 6
Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x, Kerem Bulat x 2, Burak Can Dilmaç xx 6, Can Altıntığ xxx 25, Sertay Gürsu xx 11, Mert Ulutaş x 2, Horace Gilbert Spencer Lii xx 10, Bahadır Şimşek x, Uğur Dokuyan xx 10, Sertan İbrahim Sarı x 6, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xxx 22
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 1633 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 4052 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 5976 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.