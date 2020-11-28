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Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi

İHA

Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikle boş kalan D100 karayolu, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan kısıtlaması kapsamında Kocaeli’de saatler 20.00’yi gösterdiğinde caddeler sessizliğe büründü. Vatandaşların evlere dönmesinin ardından sokak ve caddeler boş kaldı. Sokaklarda sadece polis, zabıta ve restoranların kuryelerinin olduğu görüldü. Kocaeli’nin boş kalan cadde, sokakları ve D100 karayolu havadan görüntülendi.

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