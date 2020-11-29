Selahaddin Dinçel, Üzülmez’e meydan okudu

Kocaelispor’dan ayrılık süreciyle ilgili olarak kendisine yöneltilen ithamlara ilk kez karşılık veren teknik direktör Selahaddin Dinçel, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’e meydan okudu.

Kocaelispor’dan olaylı ayrılış sürecinde hakkında açıklamalar yapan kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez’e ilk kez karşılık veren eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel, “Kocaelispor camiası zarar görmesin diye konuşmadım. Benim derdim Hüseyin Üzülmez ile. Ona kızıp Kocaelispor sevdamdan vazgeçmem. O sıkıştıkça hep birilerine çamur atıyor. Herkesle arası kötü” dedi.

“Kocaelispor’u korumak için sustum”

Kocaelispor’dan ayrılış süreciyle ilgili hiç konuşmadığını, sorulması üzerine ilk kez konuştuğunu belirten Selahaddin Dinçel şöyle konuştu: “Kocaelispor’dan ayrılırken sadece fikir ayrılığı beyanında bulundum. Nedeni ise Kocaelispor camiasına ve kulübüne zarar vermeme düşüncemdi. Ne hikmet ki Hüseyin Üzülmez biz ayrıldıktan sonra icradaki herkesin bildiği konularda hakkımızda iftira, yalan niteliğinde inanılmaz söylemlerde bulundu. Kendisine yakışanı yaptı."

“Yönetim boşluğunu tek başına doldurdu”

"Bu sadece benimle ilgili de değil. Ocak 2020’de Gökdeniz Bayraktar, Temmuz 2020’de Burak Süleyman taraftarın önüne atıldı. Ekim 2020’de de Selahaddin Dinçel taraftarın önüne atıldı. Bunları kabul etmemekle birlikte bugüne kadar konuşmadık. Sezon başında bir kongre boşluğumuz vardı. Pandemi nedeniyle kongreler zamanında yapılamadı. Eski yönetim devam etmeme kararı almıştı. O dönemde oluşan yönetim boşluğunu Hüseyin Üzülmez tek başına doldurmuştur."

“Transferleri menajerleriyle birlikte tek başına yaptı”

"Transferler konusunda; Hüseyin Üzülmez ‘Danışmanım’ dediği, ‘Danışıyorum’ dediği bazı menajerler vasıtasıyla Kocaelispor Kulübü’nün büyük bir transfer yüzdesini tek başına yapmıştır. Bu nettir, doğrudur. Bizim ağzımızdan yalan çıkmaz. Yalanla, iftirayla, çamur atmayla hiç işimiz yok. O kadar çok konuşulacak şey var ki. Ama bu Kocaelispor’a zarar verebilir. Hüseyin Üzülmez istediği zaman, istediği yerde ve istediği basının önünde bir spor programına benimle teke tek çıksın. Gelmeye hazırım. Karşımızda Hodri Meydan olsun, jüri olsun. Kocaelispor camiasının önünde bire bir konuşalım."

“Herkese iftira atıyor, yalan söylüyor”

"Sezon başı transfer süreci, kamp döneminde neler yaşanmış, Burak Süleyman sorunu; ayrılışıkalışı, geçen seneki sorunları, ne varsa. Menajeri malzeme çıkardı. Kocaelispor gibi bir kulübün başkanı neler yaptı, bizi nelerle itham etti. Ama bizim vicdanımız rahat, başımız dik, alnımız ak. Kocaeli’de yakaladığımız dostlukları şu gün de devam ettiriyoruz. Benim yalanla işim yok. Ama Hüseyin Üzülmez herkesle sorun yaşıyor. Herkese iftira atıyor. Sıkıştığı anda birilerine çamur atıyor. Bunu yapmaktan sıkılmıyor, yalan söylemekten çekinmiyor."

“Benim derdim sadece Hüseyin Üzülmez ile”

"Ayrıca ayrıldıktan sonra da Kocaelispor’u takip ettim. Takımın benden sonraki oyun anlayışıyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Ben Kocaelisporluyum. Kocaelispor sevdalısıyım. Kocaelispor’un başarılı olmasını da canı gönülden istiyorum. Çünkü ben orada güzellikler yaşadım. Bir kişi yüzünden Kocaelispor sevdasından vazgeçecek değilim. Benim derdim sadece Hüseyin Üzülmez ile."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.