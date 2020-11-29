Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı Vaka sayıları hızla artan kentte risk haritası kırmızı olmasına rağmen halk yine sokakta

Korona virüs vaka sayısında patlama yaşanan ve risk haritasının kırmızıya döndüğü Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı.

Korona virüs vaka sayılarında en fazla artış olan illerin başında gelen Kocaeli’de sokağa kısıtlamasının sona erdiği 10.00’dan itibaren vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Risk haritasında Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te haritanın tamamen kırmızı olmasına rağmen vatandaşlar evde kalmayı tercih etmedi. Sabah saatlerinde boş olan sokaklar, saatlerin 10.05’i göstermesiyle vatandaşlarla dolmaya başladı. Kısıtlamanın sona ermesiyle sokağa çıkan vatandaşlar, İzmit merkezinin en işlek caddesi olan Yürüyüş Yolu’nda gezinti yaptı.

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