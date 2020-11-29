İki ilçeyi birbirine bağlayacak köprü tamamlanıyor

Körfez Cumaköy, Derince Karagöllü mahallelerini bağlayan köprüye kirişler yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanma aşamasına geldi. Köprü yapılmadan önce, menfez tipi geçişle sağlanan araç trafiği betonarme köprünün tamamlanmasıyla köprüden yapılacak. 44 ton ağırlığında 11 adet kirişin vinçle yerleştirildiği köprünün yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan betonarme köprü ile iki ilçe arasındaki Cumaköy ve Karagöllü köyleri ile diğer köylere ulaşım daha konforlu ve kolay olacak. Köprü yapımı için 256 metre dere ıslahı yapıldı. 32,50 çarpı 11 metre ön gerilmeli betonarme köprünün tamamlanmasıyla Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü mahallerinde ulaşım daha rahat bir şekilde gerçekleşecek.

Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü Mahallesi arası bağlantı Yolu’na inşa edilen betonarme köprü için 335 metre beton yol yapılacak. 25 bin metreküp kazı çalışmasının yapıldığı alanda, 130 ton demir, 430 metreküp taş duvar, dere ıslahı için bin 800 metrekare taş pere, 2 bin 150 metreküp taş blokaj ve 500 metreküp alt temel kullanıldı.

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