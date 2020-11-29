2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kahramanmaraşspor: 0

– Misli.com 2. Lig’in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Kahramanmaraşspor’u 30 mağlup etti



Gençler galibiyeti getirdi

Kocaelispor sahasında oynadığı 12. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor’u birçok eksik futbolcusuna rağmen 30 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda umut vermeyen futbola karşın ikinci yarıda gençlerin üstün performansıyla maça ağırlığını koyan Kocaelispor Batuhan, Benhur ve Hakan'ın golleriyle 30 kazandı.



10 sporcu Covid19, 3 isim kadro dışı

Kocaelispor’da Covid19 testi pozitif olan sporcular, Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit bu maçta forma giyemedi. Yeşilsiyahlılarda ayrıca Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer ise süresiz kadro dışı.





Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Arda Darcan xx, Tolga Özcan xx

Kocaelispor: Doğukan Kaya xxx, Erdinç Karakaş xxx, Batuhan Er xxx, Yiğitali Bayrak xx (Berat Kartal dk. 90? ), Semih Karadeniz xx (Yiğit Canguru dk. 90? ), Gökhan Meral xx (Hakan Demirci dk. 86 xx), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muhammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xxx, İrfan Başaran xx, Ramazan Çevik xxx (Eren Türkkal dk. 90?)

Teknik Direktör: Erhan Altın

Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu x, Mert Ilıman xx (İsa Baltacı dk.19 x (Yakup Ramazan Zorlu dk. 72 x) Osman Bodur xx, Halil Uysal xx (Erdi Bakırcı dk. 72 x), Recep Türköz xx (Eren Taşkın dk. 72 x), Burak Göksel xx, Emin Altunay xx (Talha Mayhoş dk. 59 xx), Erdem Koçal xx, Kadir Kaan Özdemir xx, Doğanay Kılıç xx, Orhan Evci xx

Yedekler: Selçuk Özcan, İsmet Kavuştu, İbrahim Koca

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Goller: Batuhan Er (dk. 65), Benhur Keser (dk. 68), Hakan Demirci (dk. 90) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Yiğitali Bayrak, İrfan Başaran, Benhur Keser, Gökhan Meral (Kocaelispor), Osman Bodur , Erdem Koçal (Kahramanmaraşspor)

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