TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Halkbank: 0

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Halkbank’ı 2516, 2624 ve 2520’lik setlerle 30 mağlup etti.
Yer: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Yasin Yıldız xx, Selim Gülhan xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor : Tunç Ayhan xxx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Mertcan Akın (L) xxx, Metin Baran Taşkıran xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Hakan Kemerli xxx, Onur Saygın xx, Kadir Bircan xx, Kaan Yiğit Özkan xx, Kadir Bircan xx
Başantrenör: Yahya Tanta
Halkbank: Mustafa Selçuk Uyar xx, Berkay Yavuz xx, Batuhan Aydın xx, Batın Yiğit Büberci xx, Ömer Burak Şimşek (L) xx, Murat Fatih Örnek xx, Doğukan Kuyucu xx, Buğra Yahyaoğlu xx, Burak Seçilmiş xx, Murat Cıloğulları xx, Abdurrahman Tolgahan Toy xx, Mehmet Oktar xx, Metin Teközgen xx, Arda Yeşildağ (L) xx
Başantrenör: Erdi Demir
Setler: 2516, 2624, 2520
Süre: 73 dakika (22 2724)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.