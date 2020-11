Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak Kur baskısı sebebiyle sporcu gıdasında yerli üretime geçen firma dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Türkiye’deki en eski sporcu gıdası üreten firmalardan birisi olan Aloprotein, kur baskısı sonrasında yerli üretime geçerek ürettiği ürünler ile dünya açılmaya hazırlanıyor.

Sporcu gıdası sektöründe dünya çapında tanınmış ve Türkiye’de de bilinen birçok markanın temsilciliğini yapan Aloprotein, yerli ve tamamen sağlıklı ürünlerin üretimini yapıyor. Murat Karakol ve Ömer Karakol tarafından 2006 yılında kurulan Aloprotein Türkiye’de ilk kez sporcu gıdası sektörüne giren firmalar arasında yer alıyor. Kurulduğu ilk dönemde ithal ettiği ve distribütörlüğünü yaptığı dünyaca tanınmış ürünlerin temsilciliğini yapan firma, kur artışında meydana gelen artışlar sonrasında firma yerli üretime geçmeye karar verdi. Her geçen gün büyüyen yaklaşık 20 farklı sporcu besini üreterek, uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıyor. İnsan sağlığına zararsız olarak üretilen ürünler ile adını duyuran firma, ürettiği ürünleri ihraç ederek dünyaya açılmaya hazırlanıyor.



“Her zaman ülkenin kalkınmasını isteyen, ihracata yönelmek isteyen bir firmayız”

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Aloprotein’in kurucu ortaklarından Murat Karakol, “2006 yılından beri sektörde faaliyet göstermekteyiz. Biz milli sermayeyi destekleyen, her zaman ülkenin kalkınmasını isteyen, ihracata yönelmek isteyen bir firmayız. Yerli üretime girişimiz kur baskılarının artışından sonra oldu. Daha sonra, ithal ürünler ve distribütörlerden çalışıyorduk ama baktık olacak gibi değil, kendi tesisimizi kurduk. Yerli üretim yapmaya karar verdik. İlk başta Nutrich Nutrition olarak başladık. Yaklaşık 78 ürünle başladık, 20 ürüne kadar çıkarttık. Şu anda, 2020 senesi itibari ile marka sayımızı dörde çıkarttık. Ürünlerimizin hepsi bakanlık onaylı. 5. patentimizi de inşallah yakın zamanda alacağız” dedi.



“Pandemiye rağmen yatırımlarımızı kesmedik ve devam ediyoruz”

Pandemi sürecinde üretime devam ettiklerini ifade eden Karakol, “Firmamızın misyonu olarak en kaliteli ürünleri en iyi fiyatlara müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Fiyat performansa dayalı bir stratejimiz var. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çok kısa zamanda marka sayımız ve ürün gamımız arttığı için, ihracata da başlamayı düşünüyoruz. Pandemiye rağmen yatırımlarımızı kesmedik ve hala yatırım yapıyoruz ve yağacağız. Kurulduğumuz yıldan beri kontrollü olarak büyüyoruz. Sektöre de yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Ürünler kargolanmadan önce tek tek dezenfekte ediliyor

Avrupa standartlarında ürettikleri ürünleri, dezenfekte ederek vatandaşlara ulaştırdıklarını dile getiren Murat Karakol, “Ürünlerimizi düzenli olarak ULV cihazları ile dezenfekte ediyoruz. Bütün ürünler kargolanmadan önce güvenle ulaşsın diye tek tek dezenfekte ediliyor. Üzerlerine ‘dezenfekte edilmiştir, güvenle tüketebilirsiniz’ yazılı etiket yapıştırıyoruz. Her zaman tüm müşterilerimizin sağlığı bizim de sağlığımız. Bu yüzden bu konuda çok titiziz” şeklinde konuştu.

