Kocaeli’de anaokullarında uzaktan eğitime geçiliyor

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Korona virüs vakalarının hızla artmaya devam ettiği Kocaeli’de virüsle mücadelede yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında, eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

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