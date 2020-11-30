Kocaeli’de 100 tarihi sikke ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 100 adet tarihi eser sikke ile yakalan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandıra’da yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli 2 araç durularak arama yapıldı. İki araçta yapılan incelemelerde tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçlarda bulunan S.K., M.P., M.Ç., A.C., D.Ü.Ö., S.O. ve M.T. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkelere el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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