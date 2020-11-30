Kocaeli´deki anaokullarında uzaktan eğitim kararı

Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki anaokullarında 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, Kocaeli´de resmi anaokullarında uzaktan eğitim yapılması kararı alındığı belirtilerek, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" denildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde resmi anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı anaokullarında 01.12.2020 /04.01. 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN
2020-11-30 16:44:56
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