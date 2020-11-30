Başiskele’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs sürecinin ilk gününden itibaren ilçede salgına karşı mücadelede örnek ve öncü çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Virüse karşı etkili özel solüsyonlu ilaçlarla vatandaşların dokunabileceği her noktayı büyük bir titizlikle dezenfekte eden belediye ekipleri, otobüs duraklarını, cami içleri ve avluları, iş yeri önlerini, bankamatikleri, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarını, bankları ve kamelyaları, evsel atık ve geri dönüşüm konteynırlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

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