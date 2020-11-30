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10 futbolcusu Covid-19'a yakalanan Kocaelispor tesislerini kapattı

İHA

10 futbolcusu Covid-19'a yakalanan Kocaelispor tesislerini kapattı

Kocaelispor'da 10 futbolcusu Covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesislerini basına ve taraftara kapatıldı.
2.Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit’in Covid19 testleri pozitif çıktı. Kulüp başkan vekili Engin Koyun’un testi de pozitif çıkan ve bugün tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan Brunga Tesisleri’ni basına ve taraftara kapattığını açıkladı. Tedbirler kapsamında kulübün haftalık basın toplantılarının da yapılmayacağı duyuruldu.
Kulübün açıklaması şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Basın Mensupları, ülkemizde ve şehrimizde artan Covid19 vaka sayıları nedeniyle Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri bir sonraki bilgilendirmeye kadar basına ve taraftara kapalı olacaktır. Bununla birlikte Basın Sözcümüz Abdulkadir Yılmaz’ın her hafta düzenlediği basın toplantısı bir süreliğine yapılmayacak, dijital ortam aracılığı ile bilgi alışverişi sağlanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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