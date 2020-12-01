Bilgievi ve Akademi Liselerde 8 bin öğrenci online eğitimde

Kocaeli’de ara kayıt dönemiyle birlikte Bilgievleri’nde ve Akademi Lise’lerde kayıt olan 8 bine yakın öğrenci, pandemi tedbirleri kapsamında çevirim içi eğitim alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten ödüllü gençlik modeli Kılavuz Gençlik Projesi, Korona virüs nedeniyle açıklanan yeni tedbirler doğrultusunda eğitimlerine çevrim içi olarak devam ediyor. 8 bin öğrenci ise çevrimiçi programlara katılıyor. Bilgievi ve Akademi Liseler için ara kayıtlar resmi internet sitesi üzerinden online sistem ile gerçekleştirildi. 5 gün süren ara kayıtlarda Bilgievlerine ve Akademi Liselere yeni kayıt alınırken ara kayıt dönemiyle birlikte Bilgievleri’nde ve Akademi Lise’lerde yaklaşık 8 bin öğrenci kayıt yapmış oldu.

Eğitmenler, Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerine evde kal çağrısına uymaları gerektiğini vurgularken bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatmayı planlanıyor. Bilgi ve Akademi Lise öğrencilerini kapsayan deneme sınavı tarihleri Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Bunların yanı sıra pandemi sürecinde alanında yetkin rehberlik uzmanları eşliğinde her an gerçekleştirilecek veli ve öğrenci görüşmeleri ile psikolojik destek sağlanıyor. Online eğitimlere katılarak devam eden öğrenciler sürpriz hediyelerle ödüllendirilerek moral ve motivasyonları üst seviyede tutuluyor. Çevrim içi eğitimin en sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için ilgili kurumların teknik altyapısını kuran ve hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere verilecek takviye ders kitaplarıyla sınava hazırlanmalarına destek oluyor.

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