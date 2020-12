Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde 11 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan esnaf Mahmut Eryiğit (58), maska takmayan kişileri evinin balkonundan, "Ben yandım siz yanmayın" diyerek uyarıyor.

Başiskele'de yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan esnaf Mahmut Eryiğit, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´nde 11 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Eryiğit, balkondan ve zaman zaman da kapısının önüne çıkarak maske takmayanları ve kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

`YOĞUN BAKIMDA 8 GÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM´

Yoğun bakımda 11 gün kalan ve 8 gününü hiç hatırlamadığını söyleyen Mahmut Eryiğit, "Kendimi halsiz hissedince bir doktora müracaat ettim. Muayene olduktan sonra kanımda iltihap olduğunu söyleyip ilaç verdikten sonra eve gönderdiler. 3-4 gün geçtikten sonra çocuklarım beni tekrar hastaneye götürdü. En son evden çıktığımı hatırlıyorum, onun dışında başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittikten sonra beni hemen yoğun bakıma almışlar, 11 gün yoğun bakımda kaldım ve bunun 8 gününü hiç hatırlamıyorum. Allah oralara kimseyi düşürmesin, Allah oraların da eksikliklerini vermesin. Bu süre zarfında şunu anladım, orada çalışan sağlık personelleri, doktorundan, hemşirelerinden, hizmetlilerinden, hasta bakıcılarından hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. İnanılmaz çalışıyorlar, asık surat hiç görmedim, herkes bize moral vermeye çalışıyordu" dedi.

`BALKONDAN MASKE TAKMAYANLARI UYARIYORUM´

Her zaman insanların birbirlerini ikaz etmesi gerektiğini belirten Eryiğit, "Benim 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bilincim açıldı, 3 gün boyunca yoğun bakımda kendimeydim o süre boyunca Allah´a hep yalvardım, 'Çocuklarıma kavuşabilecek miyim, bir daha sokaklara çıkabilecek miyim?' diye düşündüm. Orada kendime şunu söyledim; çarşıya, pazara, sokağa çıktığım an millete şunu söyleyeceğim, sokağa bağırıp haykıracağım `Mesafenize uyun, maskelerinizi takın, hijyene dikkat edin´ diye herkesi uyaracağım. Şu anda da uyarıyorum, evimin balkonuna çıkıp yoldan geçenlere bağırıyorum. Çünkü insanın bir şeyi yaşamadan anlaması çok zor. Çok dikkat etmemiz lazım, her zaman birbirimizi uyarmamız lazım. Bu yalnızca devletin işi değil, doktorların işi değil. Bu vatandaşın bir numaralı görevi olmalı. Her zaman birbirimizi ikaz etmemiz lazım, her zaman birbirimizi uyarmamız lazım" diye konuştu.

`YOLDA MASKE TAKMAYANLARI DURDURUYORUM´

Yolda da zaman zaman uyarılarda bulunduğu ifade eden Eryiğit, şöyle konuştu:

"Yolda maske takmayan birilerini gördüğüm zaman durdurup, `Aman dikkat et, ben hastaneden yeni çıktım, dikkatli ol´ diyorum. Zaman zaman uyarı yaptığım insanlar bana teşekkür ediyor. Bunu kendime bir görev olarak bildim. Bu hastalık bitene kadar herkesi uyaracağım, bu konuda kendime söz verdim. Haykıracağım, bağıracağım sokaklarda. Ben çok fazla dikkat etmeme rağmen nasıl olduğunu anlayamadım, demek ki bir yerde eksik yaptım. Maskemi taktım, bana bir şey olmaz diye bir şey yok. İş onunla bitmiyor, mesafeye de hijyene de dikkat etmemiz lazım." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

