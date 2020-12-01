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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt'ten emekli olan personellere teşekkür plaketi

İHA

Başkan Söğüt'ten emekli olan personellere teşekkür plaketi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl emekli olan personeller ile bir araya gelerek emekli personellere plaket takdim etti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl emekli olan 59 personelden 20’si ile bir araya geldi. Pandemi süreci dolayısıyla iki farklı programa bölünen plaket takdiminin ilki Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cevriye Gündoğdu ve sendika temsilcileri de katıldı. Birliktelikte konuşan Başkan Şener Söğüt, “Vermiş olduğunuz hizmetlerden emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem de Körfez halkı adına sizlere sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Tabi çalışma hayatı stresli ve yoğundur. Ailenize fazla zaman ayıramadığınız zamanlar olmuştur. Şimdi yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Hem ailenize hem de sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Emeklilik hayatınızın ailenizle mutlu geçirmenizi diliyorum" dedi.
Başkan Şener Söğüt’ün konuşması sonrasında emekli personeller de söz alarak Başkan Söğüt’e teşekkür etti. Daha sonra Başkan Söğüt, emekli personele plaket takdim etti.

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