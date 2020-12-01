Sakarya’da yakalanan Afrika vahşi kedisi Kocaeli’de karantinaya alındı

Sakarya'da yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenerek jandarma operasyonu ile yakalanan ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde karantinaya alındı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekiplerince, Sapanca ilçesinde bir şahsın ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerce, şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan, internet üzerinde 70 bin ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlara satıldığı öğrenilen vahşi kedi, daha sonrasında Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Burada bakımları ve kontrolleri yapılan vahşi kedinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı gözlemlendi. Vahşi kedinin buradaki karantina süresini tamamladıktan sonra başka bir hayvanat bahçesine nakledileceği öğrenildi.



“Herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı”

Vahşi kedinin karantina süreci hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Bölümü Yönetim Müdürü Nil Can Açıkgüz, "Saat 15.30 civarında kediyi getirdiler. Kedinin Savannah türü bir kedi olduğunu öğrendik. Savannah türü kedi severle ev kedisinin hibrit türü oluyor. Kedinin genel muayenesi yapıldı, herhangi bir yara veya dar izine rastlanmadı. Yemeğini de düzgün yediğini gözlemledik. İçmesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda barınakta karantina süresini bitirene kadar kalacak. Bakıcıların kontrolü altında kaldıktan sonra uygun bir barınağa nakledeceğiz. Veya milli parklar, bizden farklı bir hayvanat bahçesini uygun görürse nakledeceğiz” dedi.



“İnsanlar bunları bilmeden alıyorlar, kandırılıyorlar”

Vahşi kedi hayvanat bahçesine ilk geldiğinde genel dışkı muayenesinin yapıldığını kaydeden Nil Can Açıkgüz, “Önce dışkılaması beklendi. Herhangi bir parazit olup olmadığına bakıldı. Daha sonra veteriner hekimimiz tarafından önlem olarak parazit ilacı verildi. Davranışları gözlemleniyor. Üzerinde çip bulunmadığını biliyoruz. İlerleyen zamanda vahşi bir kedi olduğu için nakil sırasında çiplemesi yapılacak, kayıtlara sokulacak. Onun dışında sadece gözlemliyoruz. Kaçak yollarla getirildiği için biz de tam olarak ne taraftan getirildiğini bilmiyoruz. Çok fazla kaçak yolla ülkemize sokulan hayvan var. Bunlar için biraz daha önlem alınıp, biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bunları bilmeden alıyorlar, kandırılıyorlar. Bu tür hayvanlara bakabileceklerini zannediyorlar ama bunların hepsi doğada bulunması gereken hayvanlar. Hiçbir şekilde ev ortamında bakılabilecek hayvanlar değil bu türler. O yüzden sadece bunun için bahsetmiyorum, karakulaklara bakıyorlar, yırtıcı kuşlara bakıyorlar. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu türü doğaya salamayız, başka bir hayvanat bahçesine nakletme ihtimalimiz daha yüksek” diye konuştu.

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