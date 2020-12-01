Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı 



Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan saldırıyı kınadı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, filyasyon ekibinde görevli personelin koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada saldırıya uğradığını açıkladı. Pehlevan yaptığı yazılı açıklamada, dün Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli personelin, Kovid-19 hastasına ilaçlarına götürdüğü sırada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırıya uğradığını bildirdi. Pehlevan olayla ilgili beyaz kod verildiğini ve adli işlem başlatıldığını belirterek, "Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için, her türlü riski göze alarak cansiparene çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN

2020-12-01 23:56:20



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