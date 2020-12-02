Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı

DHA

Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı


Erol POLATErgün AYAZ/ DARICA (Kocaeli) (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay Nahirci (19), sosyal medyada içerikler üretip, paylaşınca her geçen gün takipçi sayısını artırdı. Yaptığı yayınların ilgi görmesinin kendisini yeniden hayata bağladığını belirten Nahirci, amacının eve kapanan engelli bireylere örnek olmak olduğunu söyledi. 
Doğuştan skolyoz hastası olan ve akülü engelli aracı ile yaşamına devam eden Oktay Nahirci, yaklaşık 1,5 yıl önce içerikler oluşturarak videolar çekip, sosyal medyadan canlı yayın yapmaya karar verdi. Evinde kendi cep telefonuyla çektiği videoları sosyal medyada paylaşan Nahirci, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görmeye başladı.  
'İÇERİK OLUŞTURMADAN ÖNCE İÇİME KAPANIK BİRİYDİM'
Oktay Nahirci, amacının toplumda kendisi gibi olan diğer engelli bireylerin sesini duyurmak ve onlara örnek olmak olduğunu belirterek, "Sosyal medyada içerik oluşturmadan önce ben içime kapanık biriydim. İnsanlardan dışlanıyordum, arkadaş ortamında sürekli geri plana atılırdım. Sosyal medyaya başladıktan sonra kendimin bir şeyler yapabildiğini gördüm. Kendimi keşfettiğimi düşünüyorum. Her insanda gizli bir özellik var derler, benim de gizli özelliğim buymuş. Sosyal medyada çalışmalar yaparak yoluma devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda bir sponsor bulabilirsem kendi hayatımı anlatan bir film yapmak istiyorum" dedi.
'NEDEN İÇİME KAPANIK OLDUĞUMU SORGULADIM'
İlerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden daha büyük projeler üretmek istediğini söyleyen Oktay Nahirci, "Eskiden içime kapanık bir insandım, hiçbir şey yapmazdım hayattan bezmiş bir durumdaydım. Neden içime kapanık biri olduğumu sorguladım. YouTube üzerinden içerik oluşturmaya başladım, kendimi geliştirdim, zamanla takipçim ve izlenme sayım arttı. YouTube'da şu an 5 bin 100 takipçim var ve bu artmaya devam ediyor. Kendime inanıyorum ve zamanla kendimi geliştireceğime inanıyorum. Başka bir platformda da yayın yapıyorum. Oradan bir miktar kazanç da elde ediyorum. O kazançla kendime korse yaptırdım ve bir bölümünü de çevremde yardıma ihtiyacı olan insanlara erzak yardımı veya maddi yardım şeklinde aktardım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da büyük çalışmalar yapacağım" diye konuştu.
'BEN BİR BACAKTAN İBARET DEĞİLİM'
Sosyal medyaya başlama amacının sosyalleşmek olduğunu ifade eden Nahirci, sözlerine şöyle devam etti:
"2019 yılında İstanbul Maratonu´na katıldım, sosyal medyada fotoğraf paylaşınca birçok takipçim bana nasıl koştuğumu sordu, ben de 'Benim hayal gücüm var' diye cevap verdim. Benim YouTube'a başlama amacım da hayal gücümü ispatlamaktı. İnsanlar şunu düşünmeli, hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben de hayal ederek orada koştum. Maratonda attığım fotoğrafın altına da 'Tekerleklerim de çok yoruldu' diye yazdım. Ben neden hayata küseyim ki, 3 günlük dünyada kötü şeyler yaşamış olsam da hiçbir zaman pes etmedim ve ben bir bacaktan ibaret değilim."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT-Ergün AYAZ
2020-12-02 09:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, ...
Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı 
YEREL HABERLER Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına ...
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü Boş kalan yol ve caddeler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü Boş kalan yol ve ...
Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı
Sakarya’da yakalanan Afrika vahşi kedisi Kocaeli’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sakarya’da yakalanan Afrika vahşi kedisi Kocaeli’de ...
Sakarya´da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Sakarya´da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ...
Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
İzmit’te kurulan pazarların günü değişti
YEREL HABERLER İzmit’te kurulan pazarların günü değişti
Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu
Başiskele’de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Başiskele’de Korona virüs denetimi
Bahçecik Semt Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bahçecik Semt Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor
YEREL HABERLER Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda ...
Başkan Söğüt'ten emekli olan personellere teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt'ten emekli olan personellere teşekkür ...
Kısıtlama saatlerinde bindiği halk otobüsten inmeyince polis devreye girdi Otobüsten inmeyen 68 yaşındaki vatandaşı polis ikna etti
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde bindiği halk otobüsten ...
3 ilçenin ağaçları kış bakımına alındı
YEREL HABERLER 3 ilçenin ağaçları kış bakımına alındı
Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde takip ediyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde takip ediyor
Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk haritası kızardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk ...
HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince polis çağırıldı
YEREL HABERLER HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince polis ...
Gebze’de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
YEREL HABERLER Gebze’de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kocaelispor’un maçları ertelendi
YEREL HABERLER 17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan ...
Gölcük’de dönel kavşak çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Gölcük’de dönel kavşak çalışması tamamlandı
Kocaeli'de halk otobüsleri kışa hazır
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsleri kışa hazır
Başiskele’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de yol çalışmaları devam ediyor
Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X