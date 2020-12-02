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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe'de dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

İHA

Kartepe'de dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde kamusal alanları ve halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden bu yana Kartepe Belediyesi de virüs salgınına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince yapılan dezenfekte uygulamaları ile virüsün yayılmamasını, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlanıyor. Çalışmalarda belediye ekiplerince, vatandaşların sıklıkla kullandığı camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksiler, taksi durakları, bankalar, ATM’ler, parklar, kamuya açık alanlar, muhtarlıklar, pozitif vaka tespiti yapılan yaşam alanları gibi noktalar periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte yapılan yerlere asılan etiket ile vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi İşletme Müdürü Selman Çelik, “Mart ayından itibaren Başkanımız Mustafa Kocaman’ın talimat ve destekleri ile ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla ve özveriyle sahadalar. Mücadelemizi yoğun başlattık öyle de devam ediyoruz. Kamu kurumlarımızla özellikle İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle de koordineli bir işbirliği halindeyiz. Lojistik desteğimiz sürüyor. Başkanımız bu illet hastalıktan kurtulabilmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber etti. İnşallah önce Allah’ın izni, sonra devletimizin, milletimizin, bizlerin gayreti ve tedbirleri ile bu virüs belasını yok edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz için en ciddiye alınması gereken dönemdeyiz. Hiçbir şey için geç olmadan kendi tedbirlerimizi de ihmal etmeyelim. Kartepe Belediyemiz her zaman görev başında” dedi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak Kartepe’de Cumartesi ve Pazar günleri açılan pazarların günleri değiştirildi. Alınan kararlar doğrultusunda, Kartepe Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde Cumartesi günleri kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı 4 Aralık Cuma günü, Pazar günleri Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi yanında kurulan Ataşehir Pazarı ile Çınarlı Mahallesi Sapanca yolu Caddesi üzerinde kurulan Maşukiye Semt Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü kurulacak.

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